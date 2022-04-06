Эпидситуация в республике спокойная

«Своевременно данные в прошлом году методические рекомендации позволили нам сегодня чувствовать себя достаточно стабильно», – сказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Глава республики Сергей Меликов, комментируя ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции.

Руководитель Росздравнадзора по РД Тамирлан Мухамедов отметил в этой связи, что эпидемиологическая ситуация в регионе в настоящее время действительно спокойная.

«Текущие показатели заболеваемости, конечно же, не сравнить с теми, что были до этого. Число госпитализаций заметно уменьшилось, всего в стационарах на сегодняшний день находятся 106 человек. Это очень маленькие цифры, даже меньше, чем при гриппе», – сказал Тамирлан Мухамедов.

Вместе с тем он подчеркнул, что окончательная победа над COVID-19 еще не одержана: мы продолжаем жить в условиях пандемии, поэтому важно продолжать соблюдать все известные меры предосторожности, а также вакцинироваться.