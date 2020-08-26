Эпидемиологическую ситуацию в Дагестане обсудили в Минздраве РФ

Заместитель министра здравоохранения страны Евгений Камкин провел совещание, где обсуждалась эпидемиологическая обстановка в Дагестане.

В совещании принял участие и министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Он рассказал, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной и нестабильной. Растет число госпитализаций больных пневмонией.

Центры Минобороны помогли разгрузить республиканские больницы, но республике не хватает врачей. Министр попросил помочь с восполнением дефицита кадров.