Здравоохранение

Эпидемиологическую ситуацию в Дагестане обсудили в Минздраве РФ

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Заместитель министра здравоохранения страны Евгений Камкин провел совещание, где обсуждалась эпидемиологическая обстановка в Дагестане.
В совещании принял участие и министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Он рассказал, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной и нестабильной. Растет число госпитализаций больных пневмонией.

Центры Минобороны помогли разгрузить республиканские больницы, но республике не хватает врачей. Министр попросил помочь с восполнением дефицита кадров.

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