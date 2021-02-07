Эпидемиологический климат Хунзахского района взят под контроль Правительства Дагестана

По факту вспышки острой кишечной инфекции в Аранинской школе и детском саду «Березка» Хунзахского района 7 февраля Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым проведено совещание, где оценили развитие ситуации, определили спектр задач, которые предстоит решить для решения проблемы и предпосылок её развития.

Сообщается, что на сегодняшний день в Хунзахском районе выявлено около 80 отравлений. На стационарное лечение переведено 10 человек. Наряду с этим Минздрав инициировал подворовые обходы для выявления заболевших и направил в Хунзахский район инфекционистов и эпидемиологов. Также район обеспечен дополнительными дозами интести-бактериофагов с целью профилактики ОКИ.

В процессе расследования выяснено, что причиной массового отравления явилась вода.

Ввиду плохого качества воды, будут проводиться мероприятия по хлорированию, а детей обеспечат бутилированной водой.

На конец мая текущего года должны быть завершены работы по водообеспечению Хунзахского района: введут в эксплуатацию очистные сооружения, построят водосети, установят резервуары, обеззараживающую установку, построят водоотводную сеть. На эти цели в рамках инвестиционной программы Республики Дагестан выделено 27,5 миллионов рублей.