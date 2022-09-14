Эпидемиологическая ситуация в Дагестане постепенно стабилизируется

Однако, как отметил на заседании оперштаба Глава Дагестана Сергей Меликов, это не может быть поводом для самоуспокоения.

«Обстановка может очень быстро поменяться. Учитывая быстрое распространение вируса, особенно среди детей, лиц пожилого возраста, пациентов с хроническими заболеваниями, важно не допустить негативных сценариев, повторения трагических событий, имевших место в нашем недавнем прошлом», — подчеркнул Сергей Меликов.

Сегодня в стационары республики госпитализировано 158 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них 18 детей, 47 пациента в возрасте старше 65 лет, 13 беременных. На амбулаторном лечении находятся 1 346 пациентов.