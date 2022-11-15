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Энвер Набиев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм, Сергей Меликов наградил орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» Энвера Набиева. На церемонии награждения присутствовали отец Героя России, супруга и дети Энвера Набиева.

В ходе награждения, Сергей Меликов отметил высокие заслуги Героя РФ, Сергей Меликов подчеркнул важную роль семьи, поддержка которой помогла военнослужащему на поле боя. Также Глава Дагестана выразил благодарность родителям Героя, за поддержку сына в период выполнения боевых задач.

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