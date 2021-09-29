Энрик Муслимов выступил в роли спикера на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме

Тема выступления: «100-летие ДАССР: история и современность». Руководитель ведомства рассказал о становлении религии и духовного начала в Дагестане в контексте исторического развития республики и отметил современную молодежь как правильно развитую, духовную, способную при необходимости объединиться и дать отпор врагу.

Министр также подчеркнул в своем выступлении важность сохранения языковых и культурных ценностей нашего многонационального региона как основного богатства проживающих здесь народностей.

Оценивая уровень форума, Муслимов с удовлетворением отметил, что организаторы не приемлют формальные мероприятия, они нацелены на эффективный результат, который проявляет себя из года в год.

По словам руководителя ведомства, благодаря Международному межрелигиозному молодёжному форуму заметно выросла дружба между представителями различных конфессий, улучшились их знания об особенностях религий и культур, проповедуемых ими ценностях, облике культовых учреждений.