Энрик Муслимов высказался о снятии ограничений на богослужения и религиозные обряды

Врио министра по национальной политике и делам религий РД прокомментировал снятие ограничений на проведение религиозных обрядов. По словам министра, снятие ограничений обусловлено тенденцией к устойчивому снижению темпов инфицирования COVID-19. Однако, по словам врио руководителя Миннаца Дагестана, поэтапное снятие ограничений не означает отмену санитарно-эпидемиологических предписаний. Остаются обязательными ношение СИЗ, проветривание и обеззараживание помещений, использование дезинфекторов и социальное дистанцирование. Так, при совершении богослужений в помещении на одного человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров площади, например, в помещении в 800 кв.м не должно быть более двухсот человек. Также сохраняются ограничения на участие в религиозных обрядах граждан, находящихся в группе риска, людей с хроническими заболеваниями и старшей возрастной категории.

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