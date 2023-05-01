Энрик Муслимов: «В проекте «Вахта Героев» приняли участие 7000 человек»

В этом году очередная «Вахта Героев» прошла в Республике Дагестан с 27 по 30 апреля. Участниками проекта стали 13 Героев Российской Федерации, среди которых, три участника специальной военной операции.

Масштабные мероприятия прошли в г. Махачкала, Хивском, Ахтынском, Кизлярском, Шамильском, Чародинском, Табасаранском и Гунибском районах.

По традиции в городах и районах Дагестана прошли встречи Героев Российской Федерации с учащейся молодежью, юнармейцами, волонтерами, представителями общественных молодежных организаций и кадетами.

Также проведены торжественные церемонии возложения цветов к воинским мемориалам. Навестили ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников специальной военной операции. Состоялся митинг-концерт в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и специальной военной операции.

Впервые в России в рамках проекта «Вахта Героев» на центральной площади города Махачкалы Герои Российской Федерации вместе с молодежью развернули большую копию Знамени Победы.

«Проект «Вахта Героев» масштабное мероприятие, реализуемое Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, направленное на сохранение исторической памяти, патриотического воспитания молодого поколения, а в новых условиях и против неонацизма с учетом проводимой специальной военной операции. Еще одной новизной проекта стало то, что Герои России в преддверии 9 мая как наследники Победы встречались с участниками ВОВ, проживающими в Дагестане, а также с близкими родственниками, принимающими участие в СВО.

Только в Махачкале в «Вахте Героев» приняли участие 3000 человек, а в городах и районах число участников достигает 7000 человек», — сообщил Энрик Муслимов.