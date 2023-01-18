Энрик Муслимов в Махачкале навестил жительницу блокадного Ленинграда

Сегодня, 18 января, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов и заместитель директора по воспитательной работе ПОУ «Колледж ГО и ЧС», руководитель ДРО ВОД «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов навестили жительницу блокадного Ленинграда, проживающую в Махачкале, Галину Гаджиеву.

Галина Ивановна тепло встретила гостей, вспомнила свое блокадное детство и рассказала о своей жизни в республике.

По словам блокадницы, ее отец с самого начала Великой Отечественной войны был призван на фронт, а мать трудилась не покладая рук на местном заводе.

«Когда наступили страшные 900 дней блокады Ленинграда, мне было чуть больше четырех лет. В тот период мы жили у бабушки, которая смотрела одновременно за девятью внуками. Моя старшая сестра в то время ходила в третий класс. Мы часто оставались одни дома, топили печь, готовили еду из того, что было. Помню, как соседи помогали друг другу, делились последним», – рассказала Г. Гаджиева.

В свою очередь Энрик Муслимов вручил подарок и цветы, пожелал Галине Ивановне крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и добра, счастья и благополучия, внимания и любви близких.