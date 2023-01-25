Энрик Муслимов: «Прямая линия — это неформальное мероприятие»

Министр по национальной политики и делам религий Дагестана Энрик Муслимов прокомментировал предстоящую прямую линию главы Дагестана.

«Прямая линия главы республики — это неформальное мероприятие. Сергей Алимович ничего формально не проводит. Это выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют жителей республики Дагестана. Прямая линия – это возможность скорректировать действия органов исполнительной власти, кроме того, прямая линия — это альтернативный источник информации, самый ценный и достоверный, как говорится «из первых рук», а также, это форма изучения общественного мнения и пример для руководителей ведомств, министров, для всех, кто имеет государственную должность, для того, что следовать примеру главы, проводить пресс – конференции и чаше общаться с представителями СМИ, выходить в народ, отвечать на вопросы граждан, которые касающиеся своего министерства», — отметил Энрик Муслимов.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/jenrik-muslimov-prjamaja-linija-jeto-ne-formalnoe-meroprijatie/