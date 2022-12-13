Энрик Муслимов прокомментировал решение о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата на историческую родину для захоронения

Министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов высказался по поводу решения, принятого Сергеем Меликовым, о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других воинов Дагестана на их историческую родину для последующего захоронения.

По словам Муслимова, данный вопрос неоднократно поднимался общественностью Дагестана.

«В настоящее время по поручению Сергея Меликова сформирована специальная рабочая группа из представителей органов исполнительной власти, парламента, местного самоуправления, общественных организаций Республики Дагестан под руководством председателя Общественной палаты РД, которая в ближайшее время начнёт работу по существу поставленных Главой республики задач», — обозначил Муслимов, дополнительно отметив, что Миннац в свою очередь окажет полное содействие для положительного решения данного вопроса.