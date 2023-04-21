Энрик Муслимов принял участие в открытии памятника участнику СВО

Вчера, 20 апреля, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов в Акушинском районе в селе Цуликана принял участие в открытии памятника участнику специальной военной операции Магомедову Алику Магомедовичу, установленного по инициативе жителей села.

Напомним, старший сержант десантно-штурмовой роты Алик Магомедов погиб 17 сентября прошлого года в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В памятном мероприятии также приняли участие глава Акушинского района Махач Абдулкеримов, первый заместитель министра Гарун Давыдов, начальник управления Миннаца РД Магомед Даитбегов, Председатель Собрания депутатов Акушинского района Саид Гаджиалиев и др.

Выступая перед собравшимися, Энрик Муслимов от имени Главы Республики Дагестан С. А. Меликова поблагодарил за воспитание достойного сына и отметил, что выходец из села Цуликана Акушинского района Алик Магомедов один из тех, кто встал в ряды защитников границ и безопасности граждан нашей страны от неонацизма. Исполняя свой воинский долг, он проявил мужество, стойкость и верность своей Родине. Так получилось, что он и другие воины продолжают дело наших дедов и прадедов.

«Тяжело говорить в такие моменты, но военные конфликты показали, что среди дагестанцев есть очень много героев, в том числе таких, кто освобождает от фашистов мирных жителей», — подчеркнул Э. Муслимов.

Руководитель Миннаца кроме того сказал, «Памятник позволит нам всем помнить Алика Магомедова и отдавать честь его памяти».

Также выступили глава Акушинского района Махач Абдулкеримов, первый заместитель министра Гарун Давыдов, председатель Собрания депутатов Акушинского района Саид Гаджиалиев, родственники и сельчане Алика Магомедова.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику.