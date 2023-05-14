Энрик Муслимов принял участие в открытии чемпионата по грэпплингу

13 мая, в Дагестанском центре волейбола состоялся открытый чемпионат по грэпплингу в рамках реализации проекта «Спорт сближает народы и сглаживает конфликты».

В нем принял участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Организатором мероприятия выступил АНО «Центр этноконфессиональных исследований северного Кавказа» при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий региона и Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

Приветствуя всех участников мероприятия, Энрик Муслимов в первую очередь поздравил всех присутствующих с этим значимым событием.

«Спорт – это символ мира. Дагестан – спортивная республика и десятки дагестанских спортсменов прославляли и прославляют страну на мировой арене. Наша республика также славится многонациональностью, где мирно и сплоченно проживают огромное количество национальностей и народностей. И с этой точки зрения, мы являемся образцом подражания для всех народов, проживающих на территории Российской Федерации»,– сказал руководитель ведомства.

В завершении своего выступления Энрик Муслимов пожелал дальнейших успехов дагестанским спортсменам и отметил значительную динамику в развитии спорта.

Следует отметить, что 14 мая пройдёт второй заключительный этап турнира.