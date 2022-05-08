Общество

Энрик Муслимов посетил ветерана ВОВ Ибрагим-Пашу Садыкова

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Министр нацполитики РД Энрик Муслимов, депутат НС РД Хаджимурад Маллаев и другие представители общественности и власти республики поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова.

98-летний ветеран принял гостей в своем доме в Новом Кяхулае. Там же на стене висит его фотография с президентом страны. Он принимал участие в многих стратегических битвах — Сталинградской, под Керчью, на Курской дуге, под Тулой, в Харькове, Риге, Варшаве, Киеве.

Энрик Муслимов поручил Ибрагим-Паше Садыкову от имени Главы Дагестана подарки и поздравительную телеграмму.

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