Энрик Муслимов поделился новостью о начале хадж-кампании 2022

В 2022 году дагестанцы наконец могут выполнить свою религиозную обязанность, в отличие от двух предыдущих лет, когда пандемия внесла в мировой порядок свои коррективы. Хадж-кампания уже начинает свое дело: Саудовская Аравия объявила о готовности принять иностранных паломников. Об этом сообщил министр по нацполитике и делам религий РД Энрик Муслимов. Он также отметил, что пока неизвестно, какую квоту выделяет Саудовская Аравия России, однако «Марва-Тур» уже начал предварительную запись желающих принять участие в хадже.

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