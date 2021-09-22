Общество

Энрик Муслимов о работе восьмого Международного молодёжного форума

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Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов принял участие в пресс-конференции по вопросам проведения восьмого Международного межрелигиозного молодёжного форума. Мероприятие, за годы своего проведения ставшее площадкой культурного обмена, развития и укрепления межнациональных связей, состоится с 26 сентября по 3 октября на базе Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия «Солнечный берег». В работе форума примут участие ребята и эксперты как из России, так из ближнего и дальнего зарубежья.

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