Энгельс Гаджимагомедов: «Геройская смерть моего сына Нурмагомеда во славу России»

Отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Энгельс Магомедович поддержал Президента России Владимира Путина: «Дорогие россияне! Владимир Путин уже вошёл в мировую историю как российский лидер номер 1. Его миссия возродить наше Отечество как Великую мировую Державу. Вернуть былую Славу, потерянные, незаконно отобранные врагами и предателями, завоёванные кровью наших предков-воинов земли государства. Долгих лет и процветания. Уверен, что через очень короткое время народ России станет единым и воздаст должное президенту. Значит и геройская смерть моего сына Нурмагомеда Во славу России. Вечная память. Пусть будет в раю. Но нам ещё многое надо сделать…», — сказал он.



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