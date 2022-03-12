Общество

Энгельс Гаджимагомедов: «Геройская смерть моего сына Нурмагомеда во славу России»

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Отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Энгельс Магомедович поддержал Президента России Владимира Путина: «Дорогие россияне! Владимир Путин уже вошёл в мировую историю как российский лидер номер 1.  Его миссия возродить наше Отечество как Великую мировую Державу. Вернуть былую Славу, потерянные, незаконно отобранные врагами и предателями, завоёванные кровью наших предков-воинов земли государства. Долгих лет и процветания.  Уверен, что через очень короткое время народ России станет единым и воздаст должное президенту.  Значит и геройская смерть моего сына Нурмагомеда Во славу России.  Вечная память.  Пусть будет в раю.  Но нам ещё многое надо сделать…», — сказал он. 

 

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