Энергетики отметили профессиональный праздник

22 декабря отмечается Всероссийский день энергетика. День энергетика — профессиональный праздник сотрудников, которые имеют отношение к энергетической сфере. Отмечают праздник работники Теплоэлектроцентралей, атомных электростанций гидрогенерирующих компаний, инженеры, монтажники, ремонтники и обслуживающий персонал.

Праздник ознаменован утверждением Государственного плана электрификации России в 1920 году. В 2020 отмечается 55 годовщина дня энергетика. Лучшим работникам энергетической промышленности вручаются грамоты, дипломы и другие награды.

Интересный случай произошел в 2015 году. в 1980 году праздник был перенесён с 22 декабря на 20 число. В 2015 этому профессиональному празднику была возвращена предыдущая дата. Таким образом, энергетики отметили свой праздник два раза за один год. 22 декабря — День зимнего солнцестояния. Ну и когда, как не в этот вечер, становится важен труд работников энергопромышленности.

Благодаря труду этих людей ежегодно все станции вырабатывают около одного триллиона киловатт-часов электроэнергии. В 2019 году электростанции ЕЭС России выработали 1080 миллиардов киловатт-часов. К этим впечатляющим результатам имеют отношение и работники энергетической промышленности Агульского района. Шабанов Ахмед, Ахмедов Иса, Курбанов Курбан, Шабанов Изамудин, Алиев Омар — все эти люди приносят в наши дома тепло и свет.

День энергетика называют одним из самых социально значимых профессиональных праздников. Ведь от работников этой отрасли зависит, без преувеличения, все существование нашей страны, работа промышленных предприятий, школ, больниц, да и повседневная жизнь людей тоже.

Расим Гучудадов