Общество

Энергетики филиала «Дагэнерго» восстановили более половины оставшихся без света 18 января потребителей

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Специалисты филиала «Дагэнерго» завершили восстановительные мероприятия на подстанции 110 кВ «Бабаюрт», где произошло технологическое нарушение из-за загрязнения оборудования отложениями соляного тумана.

В Махачкале на подстанции 110 кВ «Махачкала-110» продолжаются технические мероприятия. По резервным схемам уже восстановлено электроснабжение более 5,5 тысячи потребителей. В настоящее время специалисты филиала «Дагэнерго» осуществляют диагностику оборудования на энергообъекте. В случае, если не будет выявлена необходимость замены оборудования, энергетики планируют полностью восстановить электроснабжения потребителей до 15.00 мск.

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