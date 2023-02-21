Энергетики «Дагэнерго» восстанавливают нарушенное шквалистым ветром электроснабжение потребителей региона

В Дагестане порывистый ветер до 25 м/с спровоцировал локальные нарушения электроснабжения. В зоне риска частично оказались несколько муниципалитетов.

В связи с ухудшением погоды специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с 06.30 мск переведены на особый режим работы.

В восстановительных мероприятиях задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники. В случае необходимости количество бригад будет увеличено.

Энергетики предупреждают об обязательном соблюдении правил электробезопасности. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.