Эминов: Наша задача – увеличить поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики

Это одно из поручений, которое обозначил вице-премьер — министр Заур Эминов перед членами Южной зональной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики.

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты южной зоны был представлен на втором заседании рабочей группы, которое прошло в среду, 7 июня, с участием представителей администрации городов и районов.

Так, на 1 мая 2023 года поступления составили 68,1% (596, 9 млн. рублей) к плановому значению, что свидетельствует о недостаточной работе, проводимой муниципальными образованиями.

Глава Минимущества отметил, что снижение доходов связано с проблемами постановки на учет субъектов предпринимательства и объектов имущества.

«Результатом нашей работы должно быть не увеличение налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, а вовлечение на правовое поле лиц, которые вообще не платят налоги», — подчеркнул руководитель ведомства.

Муниципалитетам было рекомендовано организовать надлежащую работу по выявлению коммерческих объектов, которые образуют налоговую базу, так как от качества выполнения этой работы зависит увеличение доходной части.

«Мы должны создать обстановку нетерпимости в отношении тех, кто осуществляет деятельность, связанную с извлечением прибыли, но злостно отказывается регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги», — заявил Заур Эминов.