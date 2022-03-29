Эмин Мерданов: «В условиях роста турпотока работаем над улучшением туристской инфраструктуры»

В рамках форума состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития туризма в СКФО: «Индустрия гостеприимства СКФО в условиях санкций: внутренние инвестиции на внутренний туризм».

По словам министра по туризму РД, в нынешних условиях Республику Дагестан ожидает рост туристического потока.

💬 «Кроме того, этому способствует и наше участие в ряде мероприятий, где мы продвигали наш регион как туристическую локацию. Все это в комплексе приведет к большому росту туристического потока. И, безусловно, мы начали работу над задачей, которую перед нами поставил Глава республики Сергей Меликов: увеличение количества и улучшение качества туристической инфраструктуры», — отметил министр.