Эмин Мерданов прокомментировал заседание Президиума Госсовета РФ по вопросам развития туризма

«Во время выступления на заседании Президиума Государственного совета на Восточном экономическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценил возможность возрождения курортной зоны «Каякент» на побережье Каспийского моря.

Безусловно, новый курорт в Каякентском районе станет еще одним привлекательным местом для отдыха не только для дагестанцев, но и всех россиян. Для реализации этого проекта в регионе существуют благоприятные условия: широкая песчаная полоса, теплое море, длинный купальный сезон. Создание города-курорта на побережье Каспийского моря в Каякентском районе существенно повлияет на структуру экономики Дагестана и будет способствовать развитию в регионе высокотехнологичных индустрий. Планируется, что масштабный проект будет включать гостиничные и туристско-рекреационные зоны, зоны активного отдыха, лечебно-оздоровительные комплексы, зоны многофункционального делового центра, агротуризма, малой авиации, рестораны, кафе.

На его территории планируется построить и новый федеральный детский центр «Дагестан» — аналог знаменитого «Артека». Это круглогодичный комплекс на 1260 детей с сопутствующей образовательной и развивающей инфраструктурой. Немаловажным является и то, что новый курорт обеспечит более 100 тысяч граждан рабочими местами. Предполагается, что первые объекты смогут начать принимать туристов уже через три года», — сказал руководитель ведомства.