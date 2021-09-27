Эмин Мерданов поздравил представителей туротрасли со Всемирным днем туризма

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД и от себя лично поздравляю всех представителей туристической отрасли с Всемирным днем туризма!

Роль туризма в экономике нашей республики и страны в целом сложно переоценить. Сегодня это одна из самых динамично развивающихся отраслей и одно из приоритетных направлений развития нашего региона. Дагестан обладает огромным потенциалом, который позволяет ему быть одним из лидеров российского туристического рынка. Ведь наша республика богата уникальной природой, редкими по красоте ландшафтами, самобытной культурой и национальным колоритом, традициями гостеприимства. Все это создает прекрасные перспективы для развития разных видов туризма.

В этом году Дагестан стал одним из самых популярных туристических направлений в стране. Наш регион не перестает удивлять и покорять сердца гостей, привлекать любителей путешествий не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Уважаемые коллеги! Успехи и достижения в туристической сфере, которых мы смогли добиться – это огромная ваша заслуга. Выражаю Вам слова искренней признательности за работу и неоценимый вклад в развитие туристской отрасли! Во многом благодаря вашему плодотворному труду количество желающих посетить наш регион увеличивается с каждым годом, появляются интересные идеи и новые маршруты. И наша общая цель сделать все, чтобы пребывание в нашей республике доставляло гостям удовольствие, способствовало формированию положительного имиджа Дагестана как региона благоприятного для туризма!

Еще раз поздравляю всех с днем туризма. Желаю всем работникам туротрасли успешной реализации планов и начинаний, а гостям нашей республики – новых увлекательных маршрутов и ярких эмоций!

С уважением, врио министра по туризму и НХП РД Эмин Мерданов