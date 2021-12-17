Эмилия Раджабова прокомментировала принятие законопроекта о посещении общественных мест по сертификату

Врио заместителя главы администрации Махачкалы Эмилия Раджабова прокомментировала принятие депутатами Госдумы РФ законопроекта о посещении общественных мест по сертификатам с QR-кодами. Как рассказала Эмилия Раджабова, в этом сертификате нет для россиян ничего нового. «Во всех заведениях общественного питания персонал оформляет медицинские книжки. Дети при поступлении в детские сады и школы проходят медосмотр. У каждого гражданина страны с рождения есть свой сертификат вакцинации, в котором представлены данные о всех сделанных прививках. Все эти документы появились еще в советское время и хорошо себя зарекомендовали», – отметила заместитель градоначальника столицы Дагестана.

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