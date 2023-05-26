Эмиль Суюндиков: Защита Родины – это мой долг, выполняя свой священный долг я защищаю не только Родину, но и своих родных и близких, и конечно мою маму перед которой я всегда в долгу

Солдат – защитник Родины моей.

Солдаты, Вы незаменимы!

И долг Ваш – Родине служить.

Вы так горды, вы так красивы!

В стране надежней с вами жить!

На протяжении всей истории России, начиная с войны 1812 года, наши воины проявляли доблесть и храбрость на полях сражений. Наше Отечество богато героями.

Герой, кто он? Он простой человек, выходец из какого-нибудь поселка или из какого-либо маленького села. Так бывает, много лет об этом селе знали несколько сотен человек, теперь он стал знаменитым, благодаря героическому поступку одного из сельчан, скромненького мальчишки…

У каждого народа есть свои знаменитые люди, герои. Это наши ветераны Великой Отечественной войны, участники чеченских, афганских событий. Сегодня мы с гордостью говорим о военнослужащих на территории специальной военной операции, которые, проявляя мужество, защищают рубежи Российской Федерации.

Подвиг отцов сегодня является беспрецедентным примером мужества и героизма для наших сегодняшних сынов, на котором воспитываем мужчин, будущих офицеров армии.

Каждый представитель сильного пола обязан выполнить свой священный долг перед Родиной. Это правило установлено еще много лет назад. Да, сегодня наша страна переживает нелегкий период времени, но наши отважные сыны встают на защиту Отчизны, будь он военнослужащий, контрактник, солдат срочной службы…

На срочную службу недавно отправился наш земляк Эмиль Суюндиков. Эмиль родился и рос в Ногайском районе. Учился в Терекли-Мектебской школе имени А-Х.Джанибекова. После получил средне-специальное образование в Пятигорском техникуме торговли, технологии и сервиса.

Сегодня о в рядах Российской Армии. Встал на защиту Родины.

Армия для солдата –школа жизни. Здесь он приобретает надежных друзей и верных товарищей. Учится ценить жизнь.

«Защита Родины – это мой долг, выполняя свой священный долг я защищаю не только Родину, но и своих родных и близких, и конечно мою маму перед которой я всегда в долгу», — говорит Эмиль.

Ждут Эмиля родные и близкие – родители, братья и сестры. Мы верим в него и желаем отличной службы и мирного неба над головой.

Источник: Голос степи