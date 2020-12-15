Эмеев и Гусейнов встретились с представителями крупного в республике ритейла

Региональные министр промышленности и торговли Батыр Эмеев совместно с министром сельского хозяйства Абзагиром Гусейновым встретились с представителями крупного в республике ритейла. Тема встречи — сдерживание цен на социально значимые продукты. Основанием для проведения встречи стало поручение Президента России Владимира Путина о стабилизации цен на основные продовольственные товары

Руководители министерств предложили ритейлу производить закупки социально-значимых продуктов объединившись, таким образом производители продукции смогут предоставить ее по самой низкой цене. Например, гречка из республики Алтай, из-за транспортных издержек отдельно взятому гипермаркету обойдется по более высокой закупочной цене.

Министерства, в свою очередь обеспечат ритейлы всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров.

По итогу встречи, представители сетей супермаркетов обязались заморозить цены до нового года на социально значимые товары.

Кроме того, в предновогодние дни, в каждом городе республики пройдут продовольственные ярмарки, где дагестанские производители товаров смогут представить свою продукцию по доступным населению ценам.

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