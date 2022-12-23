Эльтавский лес станет природным парком

Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил мэр Махачкалы.

«В Эльтавском лесу начались первые работы по благоустройству – территория станет природным парком, а на базе леса будет создан сквер имени Расула Гамзатова, который планируется открыть в 100-летнему юбилею поэта.

Преображение леса – первый проект инициативы Экосистема. Махачкала, созданной Администрацией города и Управлением архитектуры и градостроительства. Главная ее цель – внедрить новый подход к работе с городскими пространствами, когда на первом месте стоит бережное отношение к зелёным территориям, сохранение природы города и здоровья его жителей.

Территория Эльтавского леса – особо охраняемая природная зона. Здесь можно встретить больше 28 видов деревьев и кустарников, постоянно обитают 26 видов птиц, а 29 – отдыхают в лесу в период перелетов. 2 вида птиц занесены в Красную книгу.

Так был разработан экосистемный проект развития Эльтавского леса – команда архитекторов, экологов, орнитологов, специалистов по почвам вместе с жителями предложили концепцию природного парка, который будет учитывать интересы всех его обитателей и посетителей.

Здесь должны появиться благоустроенные места для отдыха и занятий спортом, прогулочные тропы и информационные таблички о природе Эльтавского леса.

Как сберечь лес в проекте?

Главные цели проекта – повышение связности территории, создание устойчивой экосистемы, предполагающей видовое разнообразие и биобаланс.

Тропиночная сеть в проекте должна быть основана на базе уже существующих маршрутов и троп. В лесной зоне нагрузка на лес должна быть минимизирована – там проложат террасные покрытия на сваях, приподнимая тропы над местами обитания животных и растений. Проектом заложены только естественные материалы – деревянный настил, каменные плиты, гранитный отсев для разделения троп.

Освещение леса необходимо, чтобы горожане могли комфортно посещать парк вечером и чувствовать себя безопасно. Но оно должно также учитывать потребности территории – в лесной зоне освещение будет снижено, чтобы меньше влиять на птиц и животных, а опоры для фонарей должны быть облицованы естественными материалами. Для экономии потребления электроэнергии должны установить светильники с автоматическим отключением ночью.

Для того, чтобы сохранить и приумножить биоразнообразие Эльтавского леса, проектом заложены жилища для насекомых и летучих мышей, кормушки и лущилки удобные для конкретных видов птиц, обитающих в лесу.

Концепция проекта, представленная жителям проектом Даль и NX architects, опубликована на сайте: http://eco.mkala.life/ Завершить работы по благоустройству леса планируется в 2023-ем году.

Сейчас идёт работа над новым проектом инициативы Экосистема.Махачкала – Вузовским озером. 24 декабря в 13:00 состоится открытая встреча-обсуждение нового проекта, регистрация по ссылке: https://forms.gle/k3rBWD5rjDirrB3R7«, — написал Ризван Газимагомедов.