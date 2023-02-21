Эльмурза Саитов: «Владимир Путин положительно отозвался и о российских аграриях, что касается работы сельхозтоваропроизводителей, в том числе и Дагестана»

Сегодня президент России Владимир Путин огласил первое с момента начала СВО послание Федеральному Собранию РФ. Президент дал оценку СВО, международной обстановке, и уделил большое внимание социальным и экономическим вопросам развития России. Своими мнением о послании Главы государства поделился эксперт республиканской газеты «Голос степи» председатель общественной палаты при администрации Ногайского района Эльмурза Саитов.

— Путин сказал, что Россия в течение многих лет настойчиво пыталась договориться с Западом по мироустройству и конкретно по предотвращению сползания Украины на путь нацизма и русофобии, но нас не слышали и не услышали. Из Украины создали антиРоссию,а теперь натравили ее на Донбасс. Жители же Донбасса верили и ждали, что Россия непременно придет им на помощь. Поэтому 24 февраля 2022 году началась Специальная военная операция, направленная на защиту жизней граждан Новороссии, на уничтожение нацизма и демилитаризацию Украины. Запад мечтает и действует с целью нанесения России стратегического поражения. Зная,что победить Россию на поле боя невозможно, США и их сателлиты сейчас хотят нанести удар по молодежи,направить их помыслы и дела на деструктивные действия.

Как твердо сказал Владимир Владимирович Путин, мы защитим свою молодежь от растлевающего влияния западных идеологических центров и спецслужб. Особо он остановился на необходимости всемерной поддержки семей погибших воинов, детей участников СВО, ветеранов на постоянной основе. Особо импонирует то, что для этих целей создается специальный государственный фонд для оказания систематической и реальной помощи.

Как сказал Путин, за каждой семьей участника СВО, ветерана, должен быть закреплен конкретный социальный работник.

Весьма важно, что президент указал каждые полгода отправлять наших бойцов на двухнедельные отпуска для встречи с семьями и коренным образом улучшить вопросы обеспечения вооружениями, спецтехникой, личной амуницией, медобслуживанием и питанием участников СВО.

Думаю, это найдет хороший отклик не только у наших воинов, но и у общества.

Путин заявил, что анализ итогов 2022 года показывает, что страна справляется, как с бесчисленными санкциями и реально дальше обеспечивает безопасность государства и его поступательное развитие.

Владимир Путин положительно отозвался помимо прочего и о российских аграриях,что касается работы сельхозтоваропроизводителей, в том числе Дагестана и его агарного муниципалитета- Ногайского района. Особенно понравилось заявление Главы государства о том,что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении СНВ-3. Думаю,что это заявление должно охладить горячие головы западников.

Для нас также было приятно слышать президентские заявления по культуре, образовании,здравоохранении,которые заслуживают отдельного анализа.

Не упустил Путин и экологические проблемы страны. Думаю, что его указания по этой сфере продуктивно отразятся на решении давно назревших вопросов Ногайской степи по экологии, тем более, что Глава государства обратил внимание на дальнейшую реализацию госпрограммы «Чистая вода» и при этом он перечислил реки страны, где упомянул и реку Терек.

Я внимательно выслушал президента страны и согласен со всеми его оценками и заключениями. Правда на нашей стороне и Победа будет за нами», — сказал корреспонденту голос степи Эльмурза Саитов.

Источник: Голос Степи