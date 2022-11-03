Эльмурза Саитов: «Праздник Дня единства народов России наполнен глубоким патриотическим смыслом»

Именно так отметил в своем выступлении наступающий День единства народов России председатель Общественной палаты при администрации Ногайского района Эльмурза Саитов на праздничном мероприятии,который сегодня,3 ноября провели в Центре народного творчества в муниципалитете.

— Уважаемые земляки, от имени всех общественных организаций Ногайского района и вообще от имени всех жителей района, я поздравляю с Днем единства народов России.

Этот государственный праздник наполнен глубоким патриотическим смыслом. Он заставляет каждого из нас задуматься об исторической важности народного единства. О таких ценностях общественного сознания, как преданность своей стране, своему народу и в конце концов, своему дому.

Я хочу в такой знаменательный день пожелать здоровья и солдатской удачи нашим молодым героям,находящимся сейчас на Украине при выполнении боевых задач,и защищающим нас от фашистских выкормышей и от агрессии коллективного запада.Наши сыновья и внуки –прямые и достойные наследники героических подвигов наших предков.

Сегодня,как никогда мы просто обязаны быть едины в своих взглядах на сложившую ситуацию, в своих мыслях и действиях. Все должно идти только на Победу над теми,кто хочет посягнуть на безопасность России. А Победа будет обязательно за нами, я в этом уверен,- обратился с трибуны к собравшимся на мероприятие Эльмурза Саитов.

Источник: Голос степи