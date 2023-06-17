Эльмурза Саитов: Особенно положительный отклик нашли у моих земляков жесткие высказывания президента России в адрес коллективного Запада

По всей стране граждане России отзываются положительно о вчерашнем выступлении на пленарном заседании в ПМЭФ в Санкт- Петербурге Главы государства Владимира Путина. Газета «Голос степи» обратилась за комментарием к своим экспертам.

Как отметил председатель Общественной палаты в Ногайском районе Эльмурза Саитов, в выступлении Путина ему понравились озвученные меры по дальнейшей социальной поддержке малоимущего населения страны,настрой на обязательное выполнение в планах строительства жилья, дорог и других инфраструктурных объектов.

— Волновали нас конечно оценки Главы государства в международной обстановке. Отношения с Западом и положение вокруг Украины. Особенный позитивный отклик у всех моих знакомых нашли его жесткие высказывания в адрес США и его сателлитов, поддерживающих фактически неонацистский режим в Киеве.

А также его заявление о том, что наши войска до сих пор уничтожали хваленные для «леопарды» и бронемашины «бредли», а дальше возможно придется отправлять в утиль и самолеты Ф-16.

Радует и вселяет надежду на скорую нашу победу в СВО глубокая убежденность и вера президента страны на особую миссию наших вооруженных сил в принципиальном противостоянии с так называемым коллективным Западом. Я же в свою очередь желаю от имени жителей Ногайского района нашим землякам, участвующим в СВО, а также всем защитникам России скорой Победы и возвращения живыми и здоровыми на Родину, — так заключил свой комментарий Эльмурза Саитов.

Источник: Голос степи