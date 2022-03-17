Эльмурза Саитов: «Обращение Президента России очень своевременное, открытое и вселяет уверенность гражданам нашей страны»

Председатель Общественной палаты Ногайского района РД Эльмурза Саитов прокомментировал вчерашнее Обращение Президента России Владимира Путина на совещании по социально-экономическому положению РФ к гражданам нашей страны.

«То, что Президент России Владимир Путин на вчерашнем совещании по социально-экономическому положению РФ и мерах по поддержке субъектов страны заявил, что в ближайшее время примет решение об увеличении всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, считаю своевременным и актуальным. Планируется также повышение размера МРОТ, величины прожиточного минимума, а также увеличение заработной платы в бюджетной сфере. Полагаю, что это поможет россиянам хоть как-то справится с ростом цен на продукты питания и другие товары.

Мне лично очень понравилась оценка Путиным ситуации на Украине и вокруг нее, предшествовавшая специальной военной операции и нынешнего положения дел вокруг этой страны. Президент сказал, что если мы не начали бы эту спецоперацию, то получили бы внезапный военный удар Вооруженных сил Украины, подкрепленный всесторонней помощью США и западных стран. Мы, к счастью, сообщил Путин, опередили агрессию с Запада, тем самым спасли суверенитет, независимость и безопасность Российской Федерации.

Глава государства еще раз отметил, что в наши планы не входит оккупация территории Украины, целью является демилитаризация и денацификация этой страны. Киевские власти, сказал Президент, также должны примирится с рядом политических условий. Это, во-первых, нейтральный статус Украины, признание Крыма российским регионом, А ДНР и ЛНР – независимыми государствами, кроме этого осуждение преступлений украинских нацистов против мирных жителей Донбасса.

Я полностью солидарен с оценкой Путина поведения так называемой «пятой колонны» из числа деятелей культуры. Согласен, что они должны понести соответствующее наказание.

Считаю, что Обращение Президента России очень своевременное, открытое и вселяет уверенность гражданам нашей страны. Жители Ногайского района всегда были, есть и будут патриотами своей Родины. В своем комментарии я хочу попросить Всевышнего сохранить жизнь и здоровье наших сыновей, вносящих сегодня свой вклад на Украине в дело обеспечения безопасности Российской Федерации», – сказал общественник Эльмурза Саитов.

Источник: Голос степи