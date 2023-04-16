Эльмурза Саитов: «Глава республики важнейшей проблемой обязательно отметит вопросы улучшения жизни дагестанцев»

В среду, 19 апреля, Глава Дагестана Сергей Меликов выступит с очередным ежегодным Посланием к депутатам Народного Собрания РД. Ожидается, что в своем выступлении руководитель региона обозначит главные приоритеты и ориентиры на этот и ближайшие годы социально-экономического развития Дагестана.

Своим комментарием об этом делится наш эксперт, председатель Общественной палаты Ногайского района Эльмурза Саитов.

— Думаю, что глава республики в первую очередь расскажет о положении дел по проведению специальной военной операции на Украине, где в числе других служат сотни,если не тысячи наших молодых ребят, которые заняты ликвидацией нацистского движения в этой стране. Все они сегодня ценой своей жизни и крови защищают независимость и суверенитет России. В связи с этим Сергей Меликов обязательно коснется вопроса о социальной поддержке участников СВО и их семей.

Глава региона также, думаю, затронет вопросы решения проблемных вопросов в образовании, медицине, социальном обеспечении дагестанцев. Отрадно, что в этом году в Ногайском районе одновременно строятся 3 общеобразовательные современные школы: в селениях Кумли, Батыр-Мурза и Шумлелик.

Надеюсь, что Меликов также выскажет свое мнение и по проблеме опустынивания Ногайской степи, целевого и эффективного использования земель сельхозназначения, в том числе и земель так называемого отгонного животноводства.

Естественно, Глава Дагестана обратит внимание и на многие другие проблемы волнующие жителей республики, — отметил в своем комментарии Эльмурза Саитов.

Источник: Голос степи