Эльмурза Саитов: «Глава Дагестана подчеркнул, что все вопросы должны быть в центре внимания как республиканских, так и муниципальных органов власти»

Председатель Общественной палаты Ногайского района Республики Дагестан Эльмурза Саитов поделился своим комментарием по Посланию руководителя Дагестана.

– В своем Послании Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что обеспечение здоровья граждан, приоритетное внимание к вопросам образования, эффективное и целевое использование земельного фонда, поддержка творческих инициатив в культуре, благоустройство территорий и многие другие вопросы должны быть в центре внимания, как республиканских, так и муниципальных органов власти.

В этой связи надеюсь и верю, что строящиеся в наших трех селах новые общеобразовательные школы, планируемые дорожно-ремонтные работы, благоустройство территорий ряда населенных пунктов и, конечно, эффективное использование муниципальных земель найдут достойное отражение на практике в нашей действительности.

В своем Послании Народному Собранию РД Сергей Меликов также сообщил, что почти тысячи дагестанцев награждены боевыми орденами и медалями за участие в СВО. Отрадно отметить, что в числе этих почти тысячи героев находятся и десятки представителей нашего народа, продолжая традиции народа-воина.

Думаем, что необходимо еще раз спокойно ознакомиться и анализировать Послание Главы РД. В целом я лично, как гражданин нашей республики, доволен содержанием и духом этого политического документа, – сказал Эльмура Саитов.

Источник: Голос степи