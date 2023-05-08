Эльмурза Саитов: «День Победы уже давно стал неотъемлемой священной традицией нашего государства»

Наша страна и все прогрессивные люди мира готовятся отметить 78-ую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Своим мнением о значении Дня Победы и Знамени Победы поделился председатель Общественной палаты Ногайского района РД Эльмурза Саитов.

— День Победы или праздник Победы, как мы привыкли его называть, уже давно стал неотъемлемой священной традицией нашего государства. Семьдесят восемь лет живёт наша Победа, что она принесла с собой миру, нашей стране?

Во-первых, мир, вся планета столько времени, почти столетие, живёт без такой крупномасштабной кровопролитной войны, где люди каждый день погибали бы массово.

Во-вторых, День Победы, как бы к нему сейчас не относились за рубежом, до сих пор удерживает некоторые горячие головы от идеи порабощения и уничтожения целых сопредельных государств и народов, как это делали в свое время гитлеровцы.

В-третьих, в нашей стране День Победы является самой святой и великой реликвией, на основе которой мы в течение 78 лет воспитали и воспитываем не одно поколение молодых граждан нашего Отечества. Надо отдать должное, воспитанные на такой благородной основе российская молодежь и сегодня достойно и мужественно защищает свободу и независимость нашей страны от неонацизма, активно участвуя в специальной военной операции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Теперь о Знамени Победы. Я помню, ещё в 2000 году Президент России Владимир Путин своим Указом закрепил Красное Знамя — Знамя Победы одним из боевых знамен нашей армии и страны. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы рядом с трехцветным триколором, георгиевским, андреевским флагами и ещё другими символами нашлось бы место и Знамени Великой Победы, олицетворяющее величайший подвиг, героизм и доблесть нашего народа в борьбе против германского фашизма, — отметил Эльмурза Саитов.

Источник: Голос степи