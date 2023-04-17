Эльмурза Саитов: «Абдулмуслимов прав: возродим село – сохраним свой язык, культуру, свой народ»

16 апреля Ногайский район с рабочим визитом посетила делегация Правительства РД во главе с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, которая приняла участие в ряде важных событий района, а также провела совещание по социально-экономическому развитию муниципального образования.

Об этом своим мнением делится эксперт, председатель Общественной палаты Ногайского района Эльмурза Саитов, который присутствовал на совещании и обратился к Абдулмуслимову по некоторым наболевшим вопросам муниципалитета.

– Во-первых, от всех жителей Ногайского района и от себя лично выражаю огромную благодарность руководству Дагестана в лице Сергея Меликова, а также Председателю Правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову, всем членам делегации кабмина за такое высокое внимание к нашему муниципалитету и его проблемам. За столь сравнительно короткий промежуток времени в самом центре села Терекли-Мектеб построен современный новый стадион. Это прекрасный стимул для развития физкультуры и спорта, здорового образа жизни в районе.

Здесь также хотелось бы подчеркнуть, что по инициативе Правительства региона проблема опустынивания земель нашего района и земель отгонного животноводства доведена до сведения высшего руководства страны и одобрено Правительством России. В этом большая заслуга руководства нашей республики и, надеюсь, что она принесет свои весомые результаты. Кроме этого на территории нашего района реализуются проекты по образованию и сельскому хозяйству. Строятся новые школ и мини-стадионы.

Мне лично понравилась идея Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, что мы все должны возрождать свои села. Он прав: возродим село – сохраним свой родной язык, культуру, обычаи и традиции, сохраним свой народ, – сказал Эльмурза Саитов.

Источник: Голос степи