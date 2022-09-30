Эльмира Пирмагомедова: «Дорогие соотечественники, прошу сохранять здравый смысл»

Уважаемые жители Дербента! В наше, не совсем спокойное и нестабильное время, мы все чаще становимся свидетелями митингов и беспорядков, которые провоцируются и умело фабрикуются нашими врагами в информационной войне. Специальные паблики и социальные сети, используя приемы НЛП (нейролингвистическое программирование) созданы с одной целью, расколоть российское общество и расшатать обстановку в стране, оказывая психологическое давление на население.

Обращаясь к вам, дорогие соотечественники, прошу сохранять здравый смысл, не становиться объектом манипуляции и не поддаваться на информационные провокации и многочисленные вбросы фейков, которые искажают и меняют суть проводимых мероприятий. «Работайте, братья!» — последние слова Героя России, дагестанца Магомеда Нурбагандова, стали девизом всех наших бойцов в Донбассе в спецоперации на Украине, всех силовиков России. Паролем, на который они отвечают отзывом: «Работаем, брат!». Мы верим и надеемся, что совсем скоро братский нам народ обретет мир и покой, а наши земляки вернутся в свои домам к своим семьям. Будем оставаться верным заветам наших предков, для которых правда, честь, смелость и доблесть -были основными правилами жизни! И помните, вместе – мы сила!

Прокомментировала заведующая кафедрой психолого-педагогического образования МПГУ Эльмира Пирмагомедова.

Источник: Дербент