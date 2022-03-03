Эльмира Кожаева: «Всякому терпению когда-то приходит конец»

Эльмира Кожаева, редактор республиканского издания «Голос Степи» прокомментировала ситуацию в Украине. «Сейчас в социальных сетях идет бурное обсуждение военной операции России на Украине.

Уже забыт коронавирус, забыт счет вакцинированных, все внимание мирового общества обращено на ситуацию на Украине.

В большинстве своем свое мнение выражают граждане России и Украины.

Я же, как ветеран боевых действий,как военный журналист в 90-ые годы хотела бы выразить тоже свое мнение.

Если оглянуться на наше прошлое,то перед глазами боевые события в Дагестане в 1999 году. Когда международные бандформирования напали на Дагестан. И если сравнивать ситуацию с Украиной, та же самая история. В Украине появились неонационалисты, а в братской Чеченской республике со всего мира собрались всякие отбросы общества. И в обоих случаях страдали народы-чеченский и украинский.

На Украине же, где большее население русскоязычное, пошли дальше в своем циничном отношении к нему. Полный запрет родного русского языка, отношение как к второсортному народу. И над народом, проживающим на Донбассе более 8 лет шло насилие. Иначе не назовешь. И народ терпел. Терпела и Россия всякие невозможные выходки руководства Украины. Это не признание Минских договоренностей, которые уже были утверждены ООН. Это героизация Бандера на самом высоком уровне-в Верховной Раде. Это постоянные угрозы вступить в НАТО, назло соседу, как говорится.

А как полагается в хорошем стабильном мире- сосед с соседом должен дружить, а не оглядываться на «дядю» с окраины планеты.

Ну вот, терпение у России закончилось. Украина в течение 8 лет систематически оповещала Запад, что они воюют с Россией. Вы, руководство Украины и неонацисты, не с Россией воевали, а с собственным народом. Россия только сегодня зашла к вам, так как крайне необходимо было защитить русский и украинский народы от неонацистов, которых, собственно, породили вы.

Разумеется, военные действия всегда порождают новые направления в экономике и политике. Санкции были, санкции есть, санкции будут.

Но сегодня россияне в шоке от санкций в спорте и искусстве. Это настолько мерзко и лицемерно со стороны Запада. Хочу сказать одно — мир изменился, он давно не однополярный. Надо привыкать к этому вам, кукловоды из Запада.

Так вот,возвращаясь к моей изначальной мысли, хочу сказать,что сегодня Чеченская Республика- самая процветающая на Северном Кавказе. Более того, сегодня десятки тысяч бойцов из Чечни воюют во имя защиты украинского народа от неонационалистов. И это произошло благодаря последовательной политике Путина, который придя к власти, сразу вычистил Чечню от международных бандформирований, кстати, их, бандитов активно поддерживали на Западе, в Гааге.

Поэтому не сомневаюсь,что Президент России учел все риски для безопасности России, что у него такая же последовательная политика будет, как в нулевые и далее. И сейчас, когда весь Запад ополчился на него, нам, россиянам надо быть рядом с ним. Путин должен чувствовать нашу поддержку, так как именно мы, многонациональный российский народ–его опора», считает Кожаева.