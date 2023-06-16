Эльмира Кожаева: «Уверена, что подписанное Соглашение может быть взаимовыгодным и плодотворным»

В рамках Петербургского международного экономического форума сегодня,16 июня состоялась встреча главы Дагестана Сергея Меликова с Полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.

Главный редактор республиканской газеты «Голос степи» Эльмира Кожаева, комментируя подписание соглашения между Республикой Дагестан и Белоруссией, отметила: «Дагестан выходит на совершенно новый уровень своего социально-экономического развития»

— Отрадно то, что Дагестан и Белоруссия уже давно сотрудничают в сферах промышленного производства и торговли, архитектуры и строительства, легкой промышленности, деревопереработки, науки и образования, культуры, межконфессиональных и межнациональных отношений. В Белоруссии живут и трудятся многие дагестанцы. У нас, отметим востребован импорт из республики Беларусь. Наши женщины с удовольствием носят одежду из белорусского льна и атласа.

Думаю, что у нашей республики тоже есть потенциал, мы можем не только закупать, но и предложить дагестанскую промышленную продукцию. Также в промышленной отрасли можем предложить кооперацию с белорусскими предприятиями. Есть надежда, что из этой встречи республика извлечёт реальную пользу. И, понимая положение, в котором мы сейчас оказались в связи с санкциями, нам надо укреплять, прежде всего, двустороннюю интеграцию по конкретным сферам деятельности с дружественными странами. Уверена, что подписанное соглашение может быть взаимовыгодным и плодотворным», — поделилась своим мнением Эльмира Кожаева.

Источник: Голос степи