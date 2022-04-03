Эльмира Кожаева: «Сергей Меликов призвал депутатов чаще встречаться с избирателями»

Выступая 31 марта 2022 г. перед Народным Собранием Республики Дагестан, Глава Дагестана Сергей Меликов призвал депутатов чаще встречаться с избирателями, чтобы доносить до населения все те изменения, что происходят в социально-экономическом развитии республики, констатирует главный редактор ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Голос степи», эксперт регионального «Экспертного клуба» Кожаева Эльмира Юнусовна.

«Действительно в республике, да и в России в целом происходят много изменений в социально-экономическом развитии. Раньше депутаты после Посланий Главы Дагестана всегда выезжали в районы и знакомили избирателей с теми тезисами, что были обозначены в речи руководителя региона. Сейчас происходит много позитивных изменений в области газификации, есть программа федеральная по догазификации. Также другие национальные и республиканские проекты, о которых нужно систематически говорить с населением, с активом района. Скоро внесутся изменения по местному самоуправлению, поэтому необходимо депутатам республиканского парламента чаще встречаться с избирателями. Наш депутат от Ногайского района,представляющий партию КПРФ Мурзадин Авезов проводит такие встречи с активом района, с избирателями, а также периодически публикует на страницах газеты «Голос степи» свои статьи о парламентских решениях и законах. Мои слова обращены к депутатам других муниципалитетов: Народом будет только приветствоваться, если это будет происходить чаще»,- заключает Эльмира Юнусовна.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»