В пятницу, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2023,где он подводил экономические итоги года и дал оценку украинскому контрнаступлению, рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа».

«Бандера и его подручные — это те, кто сегодня являются героями Украины. Это те, кого сегодня украинские власти защищают. Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая сторона в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем». «У нас есть полное право считать, что поставленная задача денацификации на Украине является одной из ключевых», — сказал Глава государства.

Главный редактор республиканской газеты «Голос степи» Эльмира Кожаева отметила, что на сегодняшний день каждый гражданин страны, каждый военнослужащий, будь он доброволец, контрактник, мобилизованный, просто солдат Вооруженных сил — поддерживают курс Главы государства, ориентирующий всех нас только на Победу над нацизмом.

— Буквально вчера в нашей редакции прошла встреча с участником Специальной военной операции Алимбеком Доржиевым, получившим ранение, но вновь стремящимся на передовую. И я не могу забыть его слова: «Первым необходимо, чтобы боевой дух был всегда на высоте и он у наших бойцов есть. Но для нас очень важно и то, чтобы война не зашла внутрь страны. Я считаю, что для нас главное это. Будет у нас возможность, будем двигаться вперед, отталкивая линию фронта подальше от наших границ. Для нас жизненно необходимо, чтобы они (нацисты) заткнулись. Заткнулись навсегда», — так твердо сказал боец, замкомандира роты, беспокоящийся о своих однополчанах.

Так говорят и сотни тысяч граждан России, абсолютно презирающие нацизм, как порождение Запада. В этом вопросе у президента России есть полная поддержка не только у российского населения, но и у граждан дружественных нам стран, — поделилась своим мнением Эльмира Кожаева.