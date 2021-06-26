Эльмира Кожаева рассказала об ожиданиях ногайцев от приезда Меликова в район

Главный редактор республиканской газеты на ногайском языке «Голос степи» Эльмира Кожаева прокомментировала для «Молодежки» рабочую поездку врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Ногайский район.

Жители Ногайского района ждали приезда главы республики. В Ортатюбе руководителю республики рассказали о проблеме плохих дорог, которые зимой превращаются в болото. Сергей Меликов обещал помочь решить этот вопрос.

Глава республики посетил в этом селе школу на 200 мест и школу имени Кадрии в Терекли-Мектебе.