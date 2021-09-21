Эльмира Кожаева: «Молодых избирателей на этих выборах было намного больше»

Анализируя прошедшие выборы депутатов в Государственную Думу РФ и Народное Собрание РД, главный редактор ногайской республиканской газеты «Голос степи», эксперт Эльмира Юнусовна Кожаева отмечает, что прохождение выборов в течении трех дней, безусловно, сыграло свою роль в безопасности здоровья граждан. И все же, именно в последний день выборов, 19 сентября, большое количество граждан выразило свое волеизъявление путем голосования.

«Скорее всего, это было данью той традиции, когда выборы проходили в один день — в воскресенье. Особенно радовало то обстоятельство, что на выборы пришли впервые в жизни голосующие, молодые люди. Я бы отдельно отметила, что молодых избирателей на этих выборах было намного больше, чем на предыдущих. Они охотно делились впечатлениями от процедуры выборов в соцсетях», — констатирует Эльмира Юнусовна.

Однозначно и то, что избирательную кампанию 2021 в республике можно смело назвать беспрецедентно открытой и прозрачной в рамках установленных норм и требований закона. Присутствие наблюдателей от партий, общественных организаций, видеонаблюдение, как доказала прошедшая выборная кампания, вызывали доверие людей к избирательным комиссиям даже у самых рьяных скептиков из конкурирующих партий.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»