Эльмира Кожаева: «Дагестанцы никогда не были трусами!»

Со вчерашнего дня в Дагестане, а именно в таких крупных городах, как Махачкала и Хасавюрт идут незаконные акции по деструктуризации частичной мобилизации, объявленной Президентом России 21 сентября.

Дагестанцев всегда отличало мужество и достоинство, отмечает ветеран боевых действий Эльмира Кожаева.

— То, что происходит вчера и сегодня в Махачкале и Хасавюрте совершенно не похоже на характер дагестанцев, какой бы национальности они не принадлежали. Совершенно из рук вон выходящее, не подлежащее никакому разуму действия! Во всех регионах страны мобилизация проходит спокойно,безо всяких эксцессов. Только мы, дагестанцы должны были вот так неприятно отличиться.

А ведь, когда международные бандформирования напали на Дагестан в 1999 году, вся Россия откликнулась. Помощь шла со всех сторон в республику.

Почему же сегодня, когда натовские войска стоят почти у ворот России, а на Украине нацисты, с которыми почти 80 лет назад сражались наши отцы и деды, дагестанцы, как единый кулак, не поддерживают решения руководства страны? Неужели так сильна пропаганда запада, что наша молодежь не устояла перед ней?

Я думаю, что родители и близкие должны поговорить со своими детьми. Особенно, мужская половина — отцы, дедушки и дяди, о том, что дагестанцы никогда не были трусами. Что мужчины рождаются для защиты Родины, дома и семьи. А также должно в срочном порядке подключиться духовенство. В каждой мечети нужно говорить о том, что именно мужчины должны быть защитниками страны.

Я, как ветеран боевых действий, воочию видевшая войну в Дагестане и Чечне, как международные бандформирования, поддерживаемые Западом и экстремисткой группировкой Украины Уна-Унсо, и как они превратили жизнь простых чеченцев в ад, призываю молодых дагестанцев не реагировать на призывы с Украины, с Запада. Не совершать тех бездумных поступков, за которые потом будет стыдно перед своими детьми. История ведь все запоминает, кто был достоин чести, а кто был бесчестен, — прокомментировала руководитель учреждения Эльмира Кожаева газете «Голос степи».