Эльмира Кожаева: «Бессмертный полк еще раз подчеркнул неразрывную связь власти и народа»

Комментируя шествие Бессмертного полка в Махачкале , главный редактор республиканской газеты «Голос степи», эксперт Кожаева Эльмира Юнусовна приводит слова Главы Дагестана:

«Бессмертный полк – это то, что объединяет людей в решимости противостоять злу. Проходя в Бессмертном полку с портретами наших великих предков, мы закладываем наше будущее».

Далее журналист обращает внимание на то, что Меликов акцентировал внимание на мужестве дагестанцев и 77 лет назад, и в настоящее время, при военных событиях на Украине.

И буквально на следующий день,10 мая провел очередную встречу с членами семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Это говорит о том, что руководство республики уделяет большое внимания той беде, с которой сталкиваются родственники погибших. Это огромное горе для родных погибшего, не должно оставаться их личной трагедией, разделившей их жизнь до и после смерти сына, внука, брата. Именно так можно охарактеризовать действия Главы Дагестана, когда он делит вместе с родственниками беду, оказывает всяческую помощь, поручает ряд социальных действий в отношении подрастающих детей, погибших наших соотечественников на Украине. И участие Сергея Алимовича в Бессмертном полку, его поручение пронести наряду с портретами ветеранов ВОВ и портреты дагестанских военнослужащих, погибших на спецоперации в Украине, еще раз подчеркнуло неразрывную связь властей и народа в том патриотическом понимании, как объединяющий все расы, религии и поколения,- заключает Эльмира Юнусовна

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»