Элла Памфилова сообщила о восьми субъектах с подтвержденными вбросами

Сегодня, 19 сентября, в Дагестане в 20:00 по местному времени завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ, депутатов Народного Собрания РД и муниципальной власти. Комиссия приступила к подсчету голосов.

В ходе трёхдневного выборного процесса в регионе функционировало 1 926 избирательных участков. По данным Избиркома РД на 18:00 19 сентября явка составила 76%.

В настоящее время подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах России. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК. «Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области», — сообщила Памфилова.

По мнению председателя общественной палаты города Махачкалы, ответственного за общественных наблюдателей Салима Абдулкадырова в Махачкале вбросов зафиксировано не было.

«По Махачкале вбросов зафиксировано не было, были только небольшие конфликты между представителями от наблюдателей на некоторых избирательных участках. Также были замечены небольшие нарушения, в том числе попытки съёмки на видео избирателей и документов », — сообщил Абдулкадыров.