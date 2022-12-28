Елка желаний, или мечты должны исполняться

27 декабря в Управлении Росреестра по Республике Дагестан на некоторое время превратилось в резиденцию волшебников.
Здесь исполнились заветные мечты Маликат, Ратмира и Абдулгамида.
Желания были выбраны в рамках проекта «Елка желаний» руководителем Управления Росреестра по Республике Дагестан Арсеном Пирмагомедовым.
Ратмир загадал умную ВК-колонку, Малика — караоке-микрофон, а Абдулгамид — трансформера.
От профсоюзной организации Управления детям вручили сладкие подарки. А молодежный совет Управления организовал шоу-программу «Волшебные пузыри».