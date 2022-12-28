Общество

Елка желаний, или мечты должны исполняться

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27 декабря в Управлении Росреестра по Республике Дагестан на некоторое время превратилось в резиденцию волшебников.
Здесь исполнились заветные мечты Маликат, Ратмира и Абдулгамида.

Желания были выбраны в рамках проекта «Елка желаний»  руководителем Управления Росреестра по Республике Дагестан Арсеном Пирмагомедовым.

Ратмир загадал умную ВК-колонку, Малика — караоке-микрофон, а Абдулгамид — трансформера.

От профсоюзной организации Управления детям вручили сладкие подарки. А молодежный совет Управления организовал шоу-программу «Волшебные пузыри».

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