Елена Павлюченко: «Я патриот Дагестана, патриот России»

Председатель Комитета НС РД по образованию и науке Елена Павлюченко прокомментировала поправки к основному закону республики

«Я патриот Дагестана, патриот России. И сегодня, конечно, у нас происходят очень важные события. Мы сегодня голосуем за поправки, которые не только в интересах нашей Республики. Мы не можем рассматривать нашу Республику вне нашего Российского государства. Поэтому я думаю, что сегодняшние поправки, которые будут приняты, несомненно, будут приняты Народным собранием, укрепят государственность, целостность. И то, что сегодня президент Российской Федерации будет отвечать за целостность — это совершенно оправданно и правильно. И сегодня, когда страна находится в непростой ситуации, именно этим и занимается наш президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому я думаю нам надо всем сплотиться, объединиться и быть вместе. Вместе мы всегда сила!» — отметила депутат.