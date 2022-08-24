Елена Павлюченко прокомментировала итоги Августовского совещания работников образования

23 августа в Махачкале прошло ежегодное Августовское совещание работников образования. Его итоги прокомментировала Председатель Комитета по образованию и науке НС РД Елена Павлюченко. По её словам, ставшее уже традиционным, августовское совещание оставило после себя большой стимул для дальнейшей работы.

«Главой Республики Дагестан 2022 год был объявлен Годом образования и очень многое делается, чтобы и образование и наука были простимулированны. Были учреждены стипендии для молодых учёных, также тридцать выпускников, которые получили сто баллов на ЕГЭ и их наставники получили по сто тысяч рублей. Это хорошая материальная мотивация», — отметила Павлюченко. По словам Председателя Комитета по образованию и науке НС РД, эти шаги имеют большое значение, ведь они подталкивают к новым успехам и действиям.