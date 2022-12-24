Елена Павлюченко поздравила детей мобилизованных кизлярцев с наступающим Новым годом

«Организовали для них новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, пели песни, водили хоровод.

Каждому ребёнку вручила письмо с добрыми пожеланиями и подарок.

Пожелала им исполнения самых заветных желаний и чтобы их отцы, которые сегодня защищают западные рубежи нашей страны, поскорее вернулись домой с победой живыми и здоровыми.

Новый год — время чудес и исполнения желаний, уверена, для ребят это самое заветное желание и оно непременно сбудется», — сообщила на своем официальном телеграм-канале депутат НС РД, председатель Комитета НС РД по образованию и науке, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Павлюченко.